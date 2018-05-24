Tren kamyonla çarpıştı ! Korkunç görüntüler

İtalya'nın kuzeyindeki Torino'da bir tren ve kamyon çarpıştı. Çarpışma sonucunda üç vagon raydan çıktı.

İtalyan haber ajansı ANSA, iki can kaybının olduğu feci kazada yaşamını yitirenlerden birinin makinist olduğunu duyurdu. Ağır yaralı bir yolcu ise helikopterle hastaneye taşınırken hayatını kaybetti.

Yerel saatle gece yarısı gerçekleşen çarpışma sonucunda 18 yaralı hastanelere götürüldü, kurtarma ekipleri günün aydınlanmasıyla sıkışıp kalan yolcu olup olmadığını bir kez daha kontrol etti.

ANSA, yaralanan kamyon sürücüsünün olay yerinden kaçtığını ve aracın Litvanya plakası taşıdığını bildiriyor.

Yerel basına konuşan trendeki yolculardan Paolo Malgioglio, kendisinin kapıda sıkışıp kaldığını ve olay yerinde çığlıklar atan yolcular gördüğünü aktardı. Ayrıca bir kadın 23 yaşındaki Malgioglio'ya bacağını hissetmediğini söyledi.