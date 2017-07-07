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  4. 07 Temmuz 2017 22:02

Trump aile fotoğrafında dışarıda kaldı !

ABD Başkanı Trump, Almanya'da yapılan G-20 zirvesinde çekilen aile fotoğrafında dışarıda kalması sosyal medyayı salladı

Trump aile fotoğrafında dışarıda kaldı !
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 zirvesinde çekilen aile fotoğrafında dışta kalması sosyal medyayı salladı

Trump'ın aile fotoğrafındaki konumu ise G-20'nin fotoğraf protokolüyle alakalı olduğu ortaya çıktı. Fotoğraf protokolüne göre, en fazla hizmet eden liderler karenin ortalarında yer alıyor. Ev sahibi konumunda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, fotoğrafın en önünde ve ortasında bulunurken, bir sonraki ev sahibi Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ve bir önceki ev sahibi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Merkel'in iki yanında yer alan isimler oldu. Fotoğraf Trump'tan daha dışarda olan tek isim ise Mayıs'ta görevine başlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu. 

başkan , abd , donald trump