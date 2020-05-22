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  4. 22 Mayıs 2020 21:33

Trump, ibadethanelerin açılması için valilere çağrıda bulundu

ABD Başkanı Trump, ibadethanelerin açılması için valilere çağrıda bulunarak, , "Amerika'da daha az değil daha çok duaya ihtiyacımız var." dedi.

Trump, ibadethanelerin açılması için valilere çağrıda bulundu
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Trump, Beyaz Saray'da basına yaptığı açıklamada, "Benim talimatım çerçevesinde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, dini topluluklara yönelik bir rehber yayınlıyor." dedi.

Bazı valilerin kürtaj klinikleri gibi yerleri "temel yerler" kategorisine aldığını anımsatan Donald Trump, "Ben bugün kiliseleri, sinagogları, camileri ve ibadethaneleri, 'temel hizmet veren yerler' olarak nitelendiriyorum. Valileri ibadethanelerin açılmasına hemen izin vermeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

İbadethanelerin toplumu bir arada tuttuğunu vurgulayan Trump, "İmamlar, rahipler ve Yahudi din adamları cemaatlerinin güvende olduklarından emin olacak." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, valilerin ibadethanelerin açılmasına bu hafta sonu izin vermemeleri durumunda kendi yetkisini kullanacağını belirterek, "Amerika'da daha az değil daha çok duaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

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