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  4. 24 Nisan 2018 21:30

Trump: ''Suriye'de kalıcı bir iz bırakacağız''

ABD Başkanı Trump, Suriye ve İran hakkında açıklamalarda bulundu.

Trump: ''Suriye'de kalıcı bir iz bırakacağız''
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İran'a Akdeniz'e ulaşma fırsatı vermeyeceklerini açıklayan Trump, "Suriye'den çıkmayı çok isterim, yakında eve döneceğiz. Güçlü ve kalıcı bir iz bıraktıktan sonra Suriye'den çıkacağız" dedi.

Trump, Amerikan askerlerinin Suriye'den ülkelerine  dönmesini istediğini, ancak İran'ın DEAŞ'ın mağlup edilmesinden boşalan alanda  etkin olmasını da istemediğini vurguladı.

"Eve dönmek istiyoruz ancak güçlü ve sürdürülebilir bir şekilde izimizi bırakmak da istiyoruz" ifadelerini kullanan Trump, bölgedeki zengin bazı  ülkelerin Suriye krizinin çözümünde ihtiyaç duyulan finansal desteği bundan sonra  daha fazla sağlaması gerektiğini belirtti.

Trump, "Orta Doğu'ya 18 yılda 7 trilyon dolar harcadık ve karşılığında  neredeyse hiçbir şey alamadık. Çok zengin olanlar da dahil bölgedeki bazı  ülkeleri koruyoruz. Şimdi ortaya çıkıp orada olanlar için ödemeyi yapmalılar."  sözlerine yer verdi.

iran , suudi arabistan , suriye , trump
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