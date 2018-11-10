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  4. 10 Kasım 2018 15:32

Trump ve Macron'dan Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ''Suudi Arabistan daha fazla ayrıntı vermeli'' çağrısında bulundu.

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