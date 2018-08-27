  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 27 Ağustos 2018 23:18

Trump'a karşı Avrupa'da yeni yol haritası...

Avrupa Birliği, ABD'den bağımsız bir politika izleyeceğini ve yeni projelerinin olduğuınu açıkladı.

Trump'a karşı Avrupa'da yeni yol haritası...
A+ A-

Avrupa Birliği’nin ABD’den bağımsız politika uygulayacağını belirten Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Almanya ile birlikte, ABD’nin yaptırımlarına rağmen çeşitli uluslararası projeleri finanse etmeyi mümkün kılacak mekanizma üzerine çalıştıklarını kaydetti.

Le Maire, "Almanya'yla birlikte biz, bağımsız Avrupa ya da Fransız-Alman finans mekanizmasını geliştirme kararını aldık. Bu mekanizma, ABD'nin uyguladığı bölge ötesi yaptırımlarının ikincil mağdurları olmamızı engelleyecek" diye açıkladı.

Sputnik'in haberine göre "Ben, Avrupa'nın vasal toprak değil bağımsız kıta olmasını istiyorum" diyen Le Maire, "Bu da tamamen bağımsız finansal araçların olması anlamına geliyor, ki şu anda böyle araçlara sahip değiliz" diye ekledi.

Daha önce Almanya Dışişleri Bakanı Maas da önceliklerinin ‘bağımsız ve güçlü Avrupa' olduğunu açıklamıştı. Maas, ABD'den bağımsız hareket ederek çok taraflı dünya düzeninin korunmasına odaklanacaklarını söylemişti.

yol haritası , trump , avrupa
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM