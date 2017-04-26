Trump'ın kızından kızdıran sözler

Temeli Türkiye’nin G-20 dönem başkanlığında atılan W-20 (Kadın 20) zirvesinin Berlin’deki toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, babasının kadına bakışını savundu.

Zirveye Almanya Başbakanı Merkel, IMF Başkanı Lagarde, Hollanda Kraliçesi Maxima, Kanada Dışişleri Bakanı Freeland gibi siyaset dünyasının etkili kadınları yanında Bank of America Başkan yardımcısı Anne Finucane gibi iş dünyasının en üst düzey yöneticileri katıldı. Türkiye’yi ise zirvede W-20 zirvesinin Başkanı Gülden Türktan temsil etti.

BABAM CESARETLENDİRDİ

W-20 zirvesinde ‘İşkadını sayısını nasıl artırırız’ panelinde Merkel ile biraraya gelen Ivanka Trump, ‘işkadını olarak mı, yoksa babasının danışmanı olarak mı panele’ katıldığı sorusuna şu yanıtı verdi: “Ben bu rolde daha çok yeniyim. Dinliyorum. Çok şey öğreniyorum. Bilgileri babama götüreceğim. Olumlu bir değişime katkıda bulunacağımı sanıyorum.” Babasının kadınlara tavrı üzerine soruları ise “Basın bu konuyu abartıyor” sözleriyle yanıtlayan Ivanka, çevredeki kadın katılımcılar tarafından protesto edildi. Trump sözlerini söyle sürdürdü: “Medyada bu eleştirileri okudum. Babam özel sektörde kadınlara karşı hep olumlu baktı. Bana bir kız olarak hiçbir engel koymadı. Benimle erkek kardeşlerim arasında hiç ayrım yapmadı.” Başkan Trump da kızıyla gurur duyduğuna dair bir tweet attı.