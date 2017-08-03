Tüm dünyayı korkutan DEAŞ'lı terörist listesi

Deutsche Welle’de yer alan habere göre Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) mayıs ayında Avrupa ülkelerindeki emniyet teşkilatlarına yazı gönderdi. Bu yazıda DEAŞ adına intihar saldırıları düzenleme potansiyeline sahip 173 zanlının isimleri de yer alıyor.

Listedeki 132 zanlının Irak, Kuzey Afrika, Körfez ülkleri, Tacikistan ve Bangladeş’ten olduğu bildirilirken listedeki altı kişinin ise Avrupa vatandaşı olduğu kaydedildi. Bu kişilerin Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda ve Bosna Hersek’ten geldikleri ifade ediliyor.

Almanya’dan DEAŞ bağlantısı bulunan kişinin Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentinden 27 yaşında bir Alman vatandaşı olduğu kaydedilirken bu kişinin 2012’de önce Mısır, ardından Türkiye, son olarak ise Suriye’ye gittiği belirtildi. IŞİD’in temmuz ortasında sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada bu kişinin Rakka’da öldüğünü açıkladığı kaydedildi.

Interpol’ün listesindeki isimlerin, Musul’da DEAŞ'a yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda ele geçirildiği ileri sürüldü. Die Welt’e göre Amerikan istihbarat servisleri bu listeyi inceleyerek Interpol’e gönderdi. Interpol’ün de söz konusu listeyi Mayıs ayında Avrupa’daki polis teşkilatlarına ilettiği kaydedildi.

Die Welt, Alman güvenlik çevrelerine dayandırdığı haberinde DEAŞ'ın bu listedeki isimlerin bir kısmını intihar saldırıları düzenlemeleri için Avrupa’ya gönderme girişiminde bulunabileceği belirtildi.

BRÜKSEL TÜRKİYE’NİN UYARISINI DİNLEMEMİŞTİ

2016’da Brüksel’de yaşanan ve 33 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının ardından bildirilen teröristlerle ilgili bir tartışma meydana gelmişti. 33 kişinin öldüğü ve yaklaşık 250 kişinin yaralandığı saldırı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki terör saldırılarını gerçekleştiren saldırganlardan birinin geçen yıl haziran ayında Gaziantep'te yakalanıp sınır dışı edildiğini açıklamıştı. Erdoğan, “Sınır dışı işlemini 14 Temmuz 2015'te nota ile Belçika Büyükelçiliği'ne iletmişiz. Belçikalılar adı geçeni serbest bırakmıştır. Bu kişinin yabancı terörist savaşçı olduğu yönündeki uyarımıza rağmen Belçika terörizmle bağlantısını tespit edememiştir” diyerek Brüksel’in gerekli işlemleri yapmadığını ifade etmişti.