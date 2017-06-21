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  4. 21 Haziran 2017 15:38

Türk Bayrağı ile uluslararası fuarda gövde gösterisi yaptı

Türkiye’nin de ortak olduğu F-35 Müşterek Saldırı Uçağı Fransa'da düzenlenen Paris Air Show’da gövde gösterisi yaptı

Türk Bayrağı ile uluslararası fuarda gövde gösterisi yaptı
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Geçtiğimiz yıl yazılımsal sorunlar nedeniyle radarını çalışması için, bir telefon gibi kapatıp açması gereken ve siber saldırılara karşı yeterince güçlü olup olmadığı tartışılan Müşterek Saldırı Uçağı (Joint Strike Fighter) F-35 Lightning (Yıldırım) II eleştirilerin ardından etkileyici bir gelişim sürecine imza atmış.

Yakın geleceğin yegane avcı uçağı olması için geliştirilen F-35, Fransa’da düzenlenen en önemli havacılık fuarlarından birisi olan Paris Air Show’da görücüye çıktı ve yaptığı şov ile adeta yapılan eleştirilere cevap verdi.

Radar sistemlerine elektronik saldırı yapabilen ve pilota şimdiye dek hiç olmadığı kadar geniş bir şekilde, sensörler yardımıyla savaş alanına 360 derece görüş açısı sunabilen F-35'in merkezindeki işlemcisi saniyede 400 milyardan fazla işlem yapabiliyor.

Bugüne kadar ki en iyi gizlilik özelliklerine sahip uçaklardan biri olarak nitelenen F35'in haberleşme yetenekleri de üst düzey teknolojiler kullanılarak geliştirilmiş.

Savaşta olabilecek farklı ihtiyaçlar için farklı uçak geliştirmenin yüksek maliyetini tek uçakta birleştirerek düşürmesi istenen proje hızla iyiye doğru yol alıyor. Zira iki yıl önce bir F-35 test pilotunun, it dalaşı adı verilen mücadelede bile standart bir F-16’dan daha hantal kaldığını belirtmiş ve F-35’in dezavantajları olduğunu iddia etmişti.

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