Türk gemisi İngiltere'de tutuklandı

Voda Denizcilik’e ait Seccadi isimli gemi 10 gündür Liverpool’un Ellesmere Limanı’nda tutuluyor. Gemideki evrak eksikleri yüzünden İngiliz otoritelerin Seccadi’yi salmadığı belirtiliyor. Geminin içindeki Türk ve Hint mürettebatın zor durumda.

Handy Shipping Guide’ın haberine göre; Gemideki bazı Hintli mürettebatın bir yıldır gemide olduğu ifade ediliyor. Uluslararası Gemi İşçileri Sendikası (ITF) taraflar arasındaki 50 bin poundluk sorunun çözüme yakın olduğunu fakat hala mürettebatın sorunlarının sürdüğünü belirtiyorlar.