Türk gemisine ateş açılmıştı ! Yunanistan'dan ilginç açıklama

Yunan Sahil Güvenliği, kimliği meçhul bir şahsın Rodos Limanı Müdürlüğü’nü arayarak uyuşturucu taşıdığına ilişkin telefon ihbarı yaptığı ve harekete geçildiğini açıkladı.Yunan Sahil Güvenliği’nden yapılan açıklamada, kimliği meçhul bir şahsın Rodos Limanı Müdürlüğü’nü arayarak Türk gemisi M/V ACT’nin uyuşturucu taşıdığına ilişkin telefon ihbarı yaptığı ve bunun üzerine harekete geçildiği aktarıldı. Gelişmeler üzerine bir açıklama da Ankara'dan geldi. Ege Denizi’nde Türk bayraklı kuru yük gemisine ateş açılmasına ilişkin Türk Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Açıklamada, M/V ACT adlı gemi Rodos adasının 3.5 mil kuzeybatısında Yunan karasuları içinde seyrederken, Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin geminin yükünün denetlenmesi için kaptandan geminin rotasını Rodos’un Trianton limanına çevirmesini talep ettiği belirtildi.

“Kaptan, emirlere ve sesli sinyal uyarılarına riayet etmeyince uyarı ateşi açıldı” denilen açıklamada, “Gemi yine de durmadı ve Türk karasularına doğru ilerledi. Yunan Sahil Güvenliği, Yunan karasuları sınırına kadar gemiyi takip etti.



Türkiye'den Yunanistan'a sert uyarı!

Ege Denizi’nde Türk bayraklı kuru yük gemisine ateş açılmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.



Dışişleri Bakanlığı'ndan Ege Denizi’nde Türk bayraklı kuru yük gemisine ateş açılmasına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İskenderun Limanı'ndan İzmit Limanı'na hareket halindeki Türk bayraklı M/V ACT adlı kuru yük gemisine Rodos Adası açıklarında seyir halindeyken Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından ateş açıldığı öğrenilmiştir. İki Türk limanı arasında yük taşıyan ticari ve dolayısıyla silahsız bir gemiye hangi sebeple olursa olsun ateş açılmasının hiçbir şekilde izahı yoktur. Tek tesellimiz hadisede can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiş olmasıdır” denildi.

Açıklamada, “Bu menfur olayda Yunan makamlarının en temel hak olan insan yaşamını hiçe sayan ölçüsüz hareketini kuvvetle kınıyor ve benzeri bir olayın bir daha tekrarlanmaması beklentimizi uluslararası kamuoyuyla paylaşmayı gerekli buluyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Yunan sahil güvenliği Türk gemisine ateş açtı

OLAY NASIL OLMUŞTU?



Yunan Sahil Güvenlik botları dün Ege Denizi’nde seyreden Türk yük gemisi M/V ACT’ye ateş açtı. Rodos Adası açıklarında meydana gelen olayda geminin gövdesinde en az 16 kurşun deliği saptandı. Kaptan Haluk Sami Kalkavan, “Geminin su alma tehlikesi yok ama büyük bir tehlike atlattık” dedi. Ölen ya da yaralanan olmadı.



GEMİ KOCAELİ’NE GİDİYORDU

İskenderun’dan yüklediği demir çeliği, Kocaeli Limanı’na (İzmit) götüren 88 m uzunluk, 14 m genişliğindeki “M/V ACT” isimli kuru yük gemisi, Yunanistan’ın Rodos Adası’na 3 mil mesafedeki uluslararası sularda, Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından durdulmak istendi. İddiaya göre, Yunan sahil güvenliği, geminin kaptanı Kalkavan’dan arama yapmak için Rodos Limanı’na yanaşmasını istedi. Ancak Kalkavan, Yunan sahil güvenliğinin talebini kabul etmedi. Yunan sahil güvenlik botundan önce havaya ardından da gemiye peş peşe ateş edildi. Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ilgili kurumlarla temas halinde olduklarını belirtti. İki Türk sahil güvenlik botu ve bir hücum bot bölgeye sevk edildi.