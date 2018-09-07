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  4. 07 Eylül 2018 10:38

Türk gence mezarlıkta korkunç infaz

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan İsmail Tanrıkulu, mezarlık girişinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Türk gence mezarlıkta korkunç infaz
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Sabah gazetesinin haberine göre, İngiltere'nin başkenti Londra'da, Türk nüfusunun yoğun olduğu Tottenham bölgesinde yaşayan 22 yaşındaki İsmail Tanrıkulu'nun bir mezarlıkta başından vurulmuş halde cesedi bulundu.

BABASI İFADE VERDİ

İsmail Tanrıkulu'nun babası Hasan Tanrıkulu'nun İngiliz polisine verdiği ifadede, "Oğlum, pazartesi sabahı kuzeniyle birlikte Tottenham Park Mezarlığı'nın girişine gitmiş. Muhtemelen tanıdıkları biri çağırdığı için gittiler. Sonra mezarlığın hemen girişinde, biri maskeli iki kişi bekliyormuş. Oğlum tek başına kapıdan içeri girdiğinde ateş etmişler" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sabah

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