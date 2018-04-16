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  4. 16 Nisan 2018 16:20

Türk Konsolosluğu'na saldıracaklardı... 4 kişiye gözaltı

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Türk konsolosluğuna saldıır planlayan 4 kişi gözaltına alındı.

Türk Konsolosluğu'na saldıracaklardı... 4 kişiye gözaltı
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Reuters haber ajansı, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Türk konsolosluğuna saldırı planladığı belirtilen 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Gözaltına alınan kişilerin Fas kökenli Hollandalı olduğu ifade edildi. 

Söz konusu kişilerin bu hafta hâkim karşısına çıkmasının beklendiği ifade edildi. 

Fas kökenli Hollanda vatandaşı 4 kişinin Türk konsolosluğuna yönelik saldırıyı hangi motivasyonla gerçekleştirmek istediği bilinmiyor.

Gözaltıların 2017'de gözaltına alınan bir kişinin telefon görüşmelerinden yola çıkılarak gerçekleştirildiği ifade edildi. 

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