Türk konsolosluğuna saldırı

Belçika’nın Brüksel şehrindeki Türk konsolosluğuna sabah saatlerinde PKK'li olduğu iddia edilen kişiler tarafından bir saldırı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen saldırı hakkında soruşturma başlatıldı.

Konsolosluktan açıklama

Brüksel Konsolosluğu, Belçika’nın Brüksel şehrindeki Türk konsolosluğuna sabah 6.40 sularında, terör örgütü PKK taraftarı olduğu iddia edilen kişiler tarafından gerçekleştirilen boyalı saldırı ile alakalı tedbirlerini artırdıklarını ve ikinci bir saldırının gerçekleşmemesi için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Yapılan açıklamada, örgütün henüz saldırıyı üstlenmediği fakat güvenlik kameralarından saldırıyı gerçekleştirenlerin PKK mensubu olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

“Halk arasında infiale sebep olacak bir eylem değil”

Yapılan eylemin Türkiye ve Belçika basınında yer alacağını düşündüklerini ifade eden konsolosluk yetkilileri, “Halk arasında infiale sebep olacak bir olay değil, muhtemelen PKK üyelerinin yalnızca ses getirmek için planladıkları eylem. Yaşanan olay araştırılıyor, biz de ikinci bir saldırı gerçekleşmemesi için gerekli tedbirleri alıyoruz” şeklinde konuştu.