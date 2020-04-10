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  4. 10 Nisan 2020 11:25

Türk oyuncu anlattı... İngiltere'de koronavirüs böyle yayıldı!

İngiltere'de yaşayan Türk oyuncu Yılmaz Eser, koronavirüs salgınıyla ilgili son durumu aktardı. Eser, koronavirüsün yayılmasında ülkenin merkezinde yapılan bir festivalin büyük etkisi olduğunu söyledi.

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Yılmaz Eser, İngiltere'de koronavirüsün yayılmasında ülkenin merkezinde yapılan bir festivalin büyük etkisi olduğunu kaydetti. İşte Yılmaz Eser'in CNN TÜRK canlı yayınında Buket Güler'e anlattıkları:

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu işin başında bir hata yaptı. Bu hatayı kendisi de kabul etti aslında. Sürü bağışıklığı sistemini kullanacağız dediğinde çok büyük bir hata yaptı. İnsanlar rahat davrandı ve sokağa çıktılar. Hatta bu işin başlangıcı burada bir festivalle oldu. Ayın 13'ünde çok sayıda insan bu festivaldeydi ve burada müthiş bir yayılma oldu. Şu anda Birleşik Krallık'ta bu kadar çok vaka varsa o festivalden sonra görülmeye başlandı. İngiltere'de bu kadar çok vakanın görüldüğü yerlerle festival bölgesi örtüşüyor. Johnson'ın hatasından sonra insanlardan burada şöyle tepkiler geliyor: Sürü bağışıklığı deyip kendisi de sürünün başını çekti.

Buradan bakıldığında Türkiye'nin çok ciddi davrandığı görülüyor. İnsanlar çok ciddiye aldı, duyarlı davrandı. Şu anda süreç çok ciddi bir şekilde yürütülüyor. Örneğin Avrupa Birliği denilen şeyin aslında birlik olmadığı ortaya çıktı. Nasıl sınıfta kaldıkları ortaya çıktı.

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ingiltere , koronavirüs , yılmaz eser
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