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  4. 16 Mayıs 2017 17:16

''Türk uçakları 144 kez ihlal etti''

Türkiye'nin tepkisini çeken Yunanistan Türk uçaklarının 144 kez hava sahasını ihlal ettiğini iddia etti.

''Türk uçakları 144 kez ihlal etti''
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Özellikle son dönemde 'Eşek adasında kuzu çevirme şovu' gibi görüntülerle Türkiye'nin büyük tepkisini çeken Yunanistan'dan dikkat çeken haber. Yunan medyası, Türk savaş uçaklarının dün Yunanistan hava sahasını 141 kez ihlal ettiğini öne sürdü.

Rus ajansı Sputnik'in haberine göre Yunanistan'da yayın yapan internet sitesi Naftemporiki Türkiye'ye ait 44 savaş uçağı ve helikopterin Ege Denizi'nin kuzeydoğu, orta ve güneydoğu kesimlerinde Yunan hava sahasını ihlal ettiğini yazdı.

Yunan gazetesi Kathimerini'de yer alan haberde ihlallerin 5 CN-235, 20 F-16 uçağı ile 19 helikopter tarafından gerçekleştirildiği, bunlardan 14'ünün silahlı olduğu savunuldu

Türk donanmasına ait füzeyle donatılmış 2 geminin de Yunan karasularına girdiği öne sürüldü. 

Haberde Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın ihlallerin ardından bir açıklama yaptığı, Bakanlık, yaşanan gelişmeyi uluslararası hukukun en ciddi ihlali olarak nitelediği ve "Görünen o ki, Türkiye'de iki ülke arasındaki dostane ilişkiler istemeyen birtakım güçler var" diye vurguladığı öne sürüldü.

Haberde, ihlallerin, Yunanistan Başbakanı Çipras ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pekin'de yaptıkları görüşmeden bir gün sonra gerçekleştiği savunuldu.

TÜRKİYE, YUNANİSTAN'IN İDDİASINI TANIMIYOR

Ege Denizi'nde Türkiye ile Yunanistan arasında karasuları, kıta sahanlığı ve hava sahası ile ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Yunanistan’ın 10 deniz mili genişliğinde ulusal hava sahası iddiası Ege'de tansiyonu yükseltiyor. 

Karasuları genişliği 6 mil olmasına karşın, hava sahası genişliğinin 10 deniz mili olduğu savunan Yunanistan bu iddiası Türkiye tarafından ve uluslararası alanda tanınmıyor.

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