Türkçe'nin ikinci resmi dilini Arapça yaptılar!

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun resmi hesabından atılan mesaj tepki çekti. Mesajda "2019-2020 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Tüm öğrencilere hep daha fazlasını öğrenecekleri eğlenceli bir yıl dileriz." ifadeleri yer aldı.

Ancak delegasyonun mesajı Arapça olarak devam etti. Sosyal medyada Delegasyonun mesajına tepki gösterenler Türkiye'nin dilinin Türkçe olduğunu Arapça olmadığını belirtti.

İşte o paylaşım:

DELEGASYONDA TÜRKLER DE VAR

Delegasyonun bünyesinde 180 Türk ve Avrupalı uzman bulunuyor. Görevleri arasında Türkiye’nin dış politikasına ilişkin rapor hazırlamak ve Avrupa Birliği’ni diplomatik düzeyde temsil etmek, AB’ye katılım müzakereleri çerçevesinde, siyasi kriterler ve müktesebata uyum konusunda Türkiye’nin kaydettiği ilerlemeyi izlemek ve müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olmak da var.

Türkiye Cumhuriyeti nezdinde büyükelçi sıfatıyla atanan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı tarafından yönetiliyor.

Yani bünyesinde Türk uzmanların da bulunduğu, Türkiye’yi yakından takip eden bir delegasyon, Türkiye’de Arapça konuşulmadığını çok iyi biliyor.