Türkiye gerilimi en çok onlara yaradı

Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında son dönemde yaşanan gerginlik Avrupa turizmine damga vurdu. Alman basını, siyasi gerginlik nedeniyle Avrupa’daki popüler turistik adreslerdeki fiyatların ortalama yüzde 4 arttığını yazdı



Almanya ile Türkiye arasında son aylarda yaşanan çalkantılı dönem, Alman turistlerin Türkiye yerine tercih ettiği diğer turistik adreslerde kayda değer fiyat artışlarına neden oldu. Almanya merkezli ‘Casamundo’ turizm portalının rakamlarına göre, Türkiye krizi nedeniyle, 2017’nin temmuz ve ağustos ayı için rezervasyon fiyatları, Avrupa’nın en gözde turistik adresleri genelinde yüzde 4 oranında yükseldi.

TEMEL SEBEP TÜRKİYE

Alman Bild gazetesi, İtalya’daki fiyatların yüzde 9, Danimarka’da yüzde 7, İspanya ve Hırvatistan’da ise yüzde 6 oranında yükseldi. Bild’e konuşan turizm uzmanı Karl Born, fiyatlardaki artışın temel sebebinin Türkiye’ye gitmekten vazgeçen Alman turistlerin, kendileri için yeni turistik mekân arayışı içine girmesi olduğunu belirtti. Fiyatların Almanya içinde de yüzde 3 oranında arttığı ve bu adreslere yönelik rezervasyonda 2016 yılına göre önemli bir doluluk bulunduğu ifade edildi.