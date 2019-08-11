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  4. 11 Ağustos 2019 18:05

Türkiye'den kaçan ilticacılar üniversiteli çıktı !

2018 yılında Türkiye’den Almanya’ya iltica başvurusunda bulunanların yüzde 59.3’ünün üniversiteye gitmiş olduğu belirtildi. 2017 yılında bu oran yüzde 46 olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye'den kaçan ilticacılar üniversiteli çıktı !
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DW Türkçe’nin Federal Göç ve Mülteci Dairesi’nin ‘İltica Başvurusunda Bulunanların Potansiyelleri’ başlıklı raporundan aktardığı habere göre, başvuruda bulunanların yüzde 14.5’inin liseye, yüzde 16.3’ünün ortaokula, yüzde 7.7’sinin de ilkokula gitmiş olduğu bildirildi. Raporda bu kişilerin söz konusu okullardan mezun olup olmadığı veya ne kadar süre bu okullara devam ettiği konusunda bilgi bulunmuyor.

İstatistiğin 2018 yılında iltica başvurusu yapan 65 bin reşit şahsın verdiği bilgilere dayandığı kaydedildi.

Diğer birçok ülkeden iltica başvurusu yapanların eğitim düzeyinin bundan çok daha düşük olduğu bildirildi.

Deutsche Welle Türkçe

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