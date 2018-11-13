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  4. 13 Kasım 2018 23:04

Türkiye'nin kararı sonrası İtalya'dan flaş açıklama

İtalya Başbakanı Conte, Türkiye'nin Uluslararası Libya Konferansı'ndan çekilmesi hakkında açıklama yaptı.

Türkiye'nin kararı sonrası İtalya'dan flaş açıklama
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İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Türkiye'nin İtalya'da  düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı'ndan çekilmesinden dolayı "üzgün  olduğunu" söyledi. 

Conte, konferansın ardından düzenlediği basın toplantısında,  Türkiye'nin konferanstan çekilmesine ilişkin bir soru üzerine, "Türkiye  Cumhurbaşkanı Yardımcısı konferansı terk ettiği için üzgünüm. Kendisinin  (Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay) basın açıklamasını okuduğumda İtalya  aleyhinde bir söylem görmedim." ifadelerini kullandı.

Giuseppe Conte, "Kabul etmeliyiz ki bu tarz kararlarla sonuçlanan özel  hassasiyetler olabilir." dedi.

Türkiye, Libya konferansından çekildiTürkiye, Libya konferansından çekildi

Konferansa Türkiye'yi temsilen katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,  Türkiye'nin "derin hayal kırıklığıyla" Libya Konferansı'ndan çekildiğini  kaydetmiş, "Bu sabah bazı taraflar arasında düzenlenen gayri resmi toplantı ve  bunların Akdeniz bölgesindeki başlıca aktörler olarak sunulması, bizim şiddetle  karşı çıktığımız çok yanıltıcı ve zarar verici bir yaklaşımdır." demişti.

AA

italya , türkiye , libya konferansı
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