Türkiye'nin NATO üyeliği hakkında küstah sözler

İngiliz The Daily Telegraph gazetesinin yazarı Con Coughlin, skandal bir yazı kaleme aldı. Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'ler rahatsızlığını belirten Coughlin, "S-400 anlaşması Türkiye'nin NATO'yu küçük düşürdüğünü gösteriyor" ifadelerini kullandı. Coughlin, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması gerektiğini de belirtti.

İngiltere'de yayımlanan The Daily Telegraph gazetesinin savunma editörü Con Coughlin, "Türkiye'nin NATO üyeliğini iptal etme zamanı" başlıklı bir makale yayımladı.

S-400 RAHATSIZLIĞI

"Erdoğan Türkiye'nin hayati jeopolitik konumunun kendisine gelişmiş Rus hava savunma sistemleri alabilecek seviyede bir dokunulmazlık verdiğine inanıyor" diyen Coughlin, "S-400 anlaşmasını eleştirenler Türkiye'nin özel olarak NATO savaş uçaklarını düşürmek için tasarlanmış bir silahı almasının Ankara'nın NATO üyeliği hakkında ciddi soru işaretleri oluşturduğunu söylüyor. Trump yönetiminin Türkiye'nin F-35 programına katılımını sonlandırmakla tehdit ettiği Washington'da da hakim görüşün bu şekilde olduğu anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN NATO'YU KÜÇÜK DÜŞÜRDÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR"

"Radardan saklanma konusunda gelişmiş özellikleri olan F-35'ler uzun yıllar boyunca NATO operasyonlarında kilit öneme sahip olacak. Türkiye'ye de NATO üyeliği sayesinde bu uçaklardan 100 adet alma hakkı verilmişti. Fakat Erdoğan, hem Amerika'nın son teknoloji uçaklarına hem de bu uçakları düşürmek için tasarlanmış Rus hava savunma sistemine aynı anda sahip olamayacağını anlamalı." ifadelerini kullanan Coughlin, şöyle devam etti:

"Türk liderin Rus askeri donanımına yatırım yapması, Moskova'yı Avrupa güvenliğine en büyük tehdit olarak gören NATO'nun geri kalanıyla ters düşürüyor. Geçen ay Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısında ana gündem Rus tehdidiydi. S-400 anlaşması Türkiye'nin NATO'yu küçük düşürdüğünü gösteriyor ve İngiltere gibi Avrupalı NATO üyeleri bunu artık tolere etmeyeceklerini göstermeli."

Türkiye'nin Rusya'ya ile olan iyi ilişkilerden rahatsız olan Coughlin, "Türkiye 1952'de NATO'ya katıldığında örgütün doğu cephesini Moskova'nın saldırganlığından koruyacaktı. Ama artık durum kesinlikle böyle değil ve Avrupalı liderler, Amerika'daki mevkidaşları gibi Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye'nin kaybedilmiş bir dava olduğu gerçeğiyle yüzleşmeli" ifadelerini kullandı.

"NATO ÜYELİĞİNİ SONLANDIRMALIYIZ"

"Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılarak Batı'yla bağlarını sıkılaştırmayı gerçekten istediği günler geride kaldı." diyen Coughlin "Şimdi aksine bize zarar vermek isteyenlerle açıkça birlikte hareket eden bir ülke var. Sonuç olarak Erdoğan Brüksel'dense Moskova'da kendini evinde hissediyor ve biz de Türkiye'nin gerçek çıkarlarını kabullenip NATO üyeliğini sonlandırmalıyız."ifadelerine makalesinde yer verdi.