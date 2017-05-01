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  1. 01 Mayıs 2017 21:24

Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu'na saldırı

Türkiye'nin Zürih Başkonsolo

Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu'na saldırı
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Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna, yüzleri maskeli bir grup tarafından saldırı düzenlendi.

İsviçre'de Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğunun önüne gelen yüzleri maskeli grup, ellerindeki boyaları konsolosluğun cam ve duvarına attı. Saldırı sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, binada maddi hasar meydana geldi. Grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine slogan attı. Saldırıyı gerçekleştiren grubun, atılan boyaların renklerinden PKK yandaşı oldukları yönündeki şüpheleri arttırdı. 

 Öte yandan, saldırı sonrası takviye polis ekipleri gönderilerek başkonsolosluk binasında güvenlik önlemi alındı.

İHA

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