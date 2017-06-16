Türkiye'ye giden gemide yakalandı

İtalyanın Reggio Calabria kentindeki Gioa Tauro Limanına yanaşan bir konteyner gemisine operasyon düzenleyen İtalyan polisi, 309 kilogram saf kokain ele geçirdi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Şiliden hareket ettiği ve Türkiyeye gitmekte olduğu belirtilen gemideki konteynerlar ceviz yüklüydü. Bir ihbarı değerlendiren Mali Polis ekipleri, Reggio Calabriada mola veren gemiye düzenlediği operasyonda, konteynerlerden birinde, cevizlerin arasına gizlenmiş ve yaklaşık 62 milyon euro değerinde olduğu belirtilen 269 kokain paketi buldu.

Bu operasyonla ilgili soruşturmayı yürüten Reggio Calabria Savcılığından yapılan açıklamada, ele geçirilen koainin miktarının çokluğunu ifade etmek için Bir çizgi çizilmek istense, bu 46 kilometre uzunluğunda olacaktır denildi. Yılın başından beri bu limanda düzenlenen operasyonlarda toplam 830 kilo saf kokain ele geçirildiğini hatırlatan yetkililer, böylece uluslararası uyuşturucu şebekelerine büyük darbe vurulduğunu kaydetti.