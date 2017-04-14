Türkiye'ye karşı lobi kurdular !

Yunanistan'ın, George Soros'la bağlantılı siyaset uzmanına Türkiye karşıtı lobi için şirket kurdurduğu ve 500 bin dolar ödeme yaptığı iddia edildi.

Cuntacı askerleri ısrarla elinde tutan Yunanistan’ın ABD’de Türkiye’ye karşı yürüttüğü lobi şirketi deşifre oldu. Milletvekilleri ise ekonomik krizde lobi şirketi için harcanan 500 bin doların hesabını Çipras’tan istedi.



Ekonomik krizdeki Yunanistan’ın ABD’de Türkiye’ye karşı yürüttüğü lobi şirketi deşifre oldu. Akşam'dan Emre Diner'in haberine göre; Yunanistan hükümeti, ünlü işadamı George Soros’la bağlantılı olan siyaset uzmanı Howard McKeon’ya Atina’da Dorelita adlı şirket kurdurdu. Siyaset uzmanı McKeon, söz konusu şirketi Yunan avukat Iraklis Fidetzis’in üzerinden kurduğu kaydedildi. 500 bin dolara anlaşan Atina hükümetinin gizli lobisi deşifre olunca vekiller hükümete tepki gösterdi.



500 BİN DOLAR NEREDE?



McKeon, geçtiğimiz hafta Atina’nın lobi faaliyetlerinin görüşülmesi kapsamında Başbakan Aleksis Çipras’ı makamında ziyaret etti. Atina hükümetinin, ABD’de özellikle 1974’te Kıbrıs’a harekat yapan Türkiye’yi işgalci göstermek, Yunanistan’a kaçan FETÖ’cülerin ülkede tutularak, Türkiye’ye karşı koz oluşturma konularında lobicilik faaliyeti yürüttüğü belirtildi. Yunanistan parlamentosundan 10 milletvekilinin lobi için harcanan 500 bin dolarlık harcama için Başbakan Çipras’tan izahat isteyerek, Meclis başkanına önerge verdiği kaydedildi.