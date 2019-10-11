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  4. 11 Ekim 2019 11:01

Türkiye'ye yönelik bir yaptırım kararı daha

Fransa, Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye’ye yönelik yaptırımların ‘masada olduğunu’ açıkladı.

Türkiye'ye yönelik bir yaptırım kararı daha
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Fransa'nın Avrupa Birliği Bakanı Amelie de Montchalin, gelecek hafta yapılacak AB Zirvesi’nde Suriye’nin kuzeyine başlattığı operasyon nedeniyle Türkiye’ye uygulanabilecek olası yaptırımların görüşüleceğini söyledi. 

Bakan, "(Yaptırımlar) Gelecek hafta Avrupa Konseyi'nde tartışılacak. Açıkça görülüyor ki, masada. Siviller, Suriyeli güçler ve bölgenin istikrarı için sarsıcı olan bir durumla karşı karşıya kaldığımızda aciz davranmayacağız" dedi.

Operasyonun başlamasının ardından Finlandiya, Türkiye'ye askeri ihracatı askıya almış, onu Norveç takip etmişti. İsveç de bu yaptırımın AB çapında uygulanması önerisinde bulunmuştu.

AB üyesi 28 ülke de ortak bir yazılı açıklama yayımlayarak, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyona son verilmesi çağrısında bulunmuştu.
 
 
 

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