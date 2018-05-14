Uçağı birbirine katan Türk yolcu ölü bulundu

İsviçre'de yayımlanan Post gazetesi, İsviçre'in Glarus kantonunda bir Türk'ün ölü bulunmasının polis tarafından araştırıldığını yazdı. İsviçre basının aktardığına göre, bir kadınla tartışmasının ardından ölü bulunan Türk yolcu, bir gün önce uçakta olay çıkarmış ve yolcular tarafından etkisiz hale getirilmişti.



Bir Türk'ün 'ilişki cinayetinde' ölü bulunduğu olay Näfels'deki spor merkezi Linth-Arena'nın otelde gerçekleşti.

İlk bulgulara göre, polis teşkilatının Cumartesi günü açıkladığı gibi, spor merkezinin otel odasında Türk ve İsviçre vatandaşı bayan E.D arasında bir anlaşmazlık yaşandı. Diğer otel konukları, odadan çığlıklar ve gürültü duyduklarını, kurtarma için acele ettiklerini ve silahsız saldırganı ve ağır yaralı kadını ayırdıklarını belirttiler.

Bir Polis sözcüsüne göre bayanın, İsviçre'de vatandaşlık almış bir Türk olduğu belirtildi. Polis sözcüsü, olay yerinde daha sonra ölen adamın ağır yaralı Zürih Hastanesi'ne kaldırılan kadına karşı şiddet kullandığını tahmin ediyor.

Gözü ve yüzünde ağır yaralar morluklar bulunduğu belirtilen kadınının helikopterle Zürih Hastanesi'ne kaldırıldığı açıklandı. Tedavisi devam ettiği için, polis kadını sorgulayamadı. Erkeğin ise, otel odasında olay sonrası bilincini kaybettiği ve yapılan müdahaleyle yeniden canlandırıldığı ancak ambulans ekibi gelene kadar yaşamını yitirdiği açıklandı.

Zürih'teki Türk vatandaşı ölümünden bir gün önce yolcu uçağında bir olaya karıştı.

Türk yolcunun yanındaki başka bir yolcuya zorla yoğurt yedirmeye kalktığı daha sonra ise 20 dakika boyunca uçağın kabininde bağırarak tekbir getirdiği iddia edildi. Diğer yolcuların müdahalesiyle etkisizleştirilen yolcu uçak inince gözaltına alındı. Yolcunun akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı.

