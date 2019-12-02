Üçüncü kez ölü balina kıyıya vurdu!

Köpeğini gezdiren bir kişi dün akşam 21.30 civarında Battersea Köprüsü yakınlarındaki sığ suda balinayı hareketsiz yatarken buldu ve kurtarma ekibinin bölgeye ulaşmasıyla balinanın öldüğü doğrulandı. Daha önce yine Thames Nehri üzerinde 8 Ekim'de Greenhithe köyü yakınlarında Hessy lakabı takılan bir kambur balina ve 18 Ekim'de de Gravesend kasabasında bir kuzey balinası ölü bulunmuştu.

Londra Liman İdaresi'nden (PLA) Martin Garside şunları ifade etti:

"Thames Nehri'nde çok nadir balina bulunur ancak şimdi son iki ayda üç kere bunu yaşamış durumdayız. Hepsi farklı türlerden ve bu nedenle belli, basit bir nedeni yok. Umarım buna neyin yol açtığını öğrenebiliriz, bu sadece doğa kaynaklı mı yoksa bazı dışsal sebepler mi var?"

OTOPSİ İÇİN TESİSE GÖTÜRÜLDÜ

PLA bulunan balinayı önce Londra'nın doğusundaki tesise götürdü, ardından otopsi için Londra Zooloji Derneği'nden (ZSL) uzmanlara teslim etti. ZSL'ye göre balina, yunus ve liman yunusu türlerini içeren balinalar takımından 600'e yakın deniz memelisi her yıl Birleşik Krallık (BK) kıyılarında kıyıya vurmuş şekilde bulunuyor.

25 YILDIR BU KONUYU İNCELİYORLAR

Derneğin 25 yıllık bir zaman dilimi boyunca BK'daki kıyıya vurma vakalarını incelediği araştırması, balıkçılık faaliyetlerindeki kasti olmayan yakalamaların ve bulaşıcı hastalıkların bu türler için en büyük ölüm sebebi olduğunu gösterirken canlı şekilde karaya vurma üçüncü sırada yer alıyor. Hessy isimli kambur balina Thames'de ilerleyen bir geminin çarpması sonrasında ölmüştü, canlı şekilde kıyıya vuran kuzey balinasıysa "ciddi bir bağırsak paraziti enfeksiyonundan" muzdaripti.

2016'da "Benny the Beluga" (İngilizcede "Benny" bir erkek ismi olarak kullanılırken, "Beluga" beyaz balinaları ifade eder. ÇN) ismi verilen beyaz balina, Thames Nehri'nde tespit edilmesinin ardından küresel iklim değişikliği ve çevre kirliliğinin ortaya çıkardığı tehditi gösteren bir sembole dönüşmüştü.

Bu olayın her nasılsa alışılmadık bir biçimde mutlu bir şekilde sonlandığına inanılıyor. Garside şöyle dedi: "Bu hayvanın evine dönmeyi başardığından yüzde 99 eminiz."