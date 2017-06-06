Üçüncü teröristin kimliği belli oldu

İngiliz polisi, başkent Londra'da cumartesi gecesi düzenlenen terör saldırısının üçüncü failinin kimliğini 22 yaşındaki Yusuf Zaghba olarak açıkladı.

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard'dan yapılan açıklamada, saldırının üçüncü failinin 22 yaşındaki Yusuf Zaghba olduğu belirtildi. Polis, Fas kökenli İtalyan vatandaşı Zaghba'nın ülkenin iç istihbarat servisi MI5'in izleme listesinde yer almadığını açıkladı.

"TÜRKİYE ÜZERİNDEN SURİYE'YE GİTMEK İSTEDİ"

İtalyan gazetesi Corriera Della Serra, üçüncü saldırgan Zaghba'nın 2016 yılında Türkiye üzerinden Suriye'ye gitmek isterken Bologna Havalimanı'nda durdurulduğunu yazdı.

Haberde, Zaghba'nın cep telefonundan DAEŞ örgütünün propaganda videolarının çıktığı ancak "terör suçu ile yargılanmasına yetecek kanıt bulunmaması nedeniyle" serbest bırakıldığı belirtildi.

Saldırının diğer faillerinin 27 yaşındaki Khuram Shazad Butt ile 30 yaşındaki Rachid Redouane olduğu açıklanmıştı.

Butt'un Pakistan doğumlu İngiliz vatandaşı, Redouane'in ise Fas veya Libya asıllı olduğunun düşünüldüğü kaydedilmişti.

4 ÖLÜ 48 YARALI

Geçtiğimiz cumartesi gecesi kullandıkları minibüsle Londra Köprüsü üzerinde yayaları ezen, daha sonra da yakındaki Borough Pazarı'nda araçtan inerek çevrede bulunanları bıçaklayan üç saldırgan, polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Terör saldırısında 7 kişi hayatını kaybetmiş, 21 ağır 48 kişi yaralanmıştı. Üç saldırgan da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırının ardından polisin başlattığı soruşturma çerçevesinde gözaltılar sürüyor.