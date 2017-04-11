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  1. 11 Nisan 2017 19:30

Ukrayna Türkiye'den vazgeçmiyor

Ukrayna Başbakanı Groysman, Türkiye yönelik charter uçışları hakkında açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Türkiye'den vazgeçmiyor
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Ukrayna Başbakanı Volodimir Groysman, Rusya Havacılık Kurumu’nun (Rosavia) Türkiye’ye yönelik charter uçuşların askıya alınabileceği yönündeki açıklamalarına karşılık, Ukrayna’nın böyle bir uygulama öngörmediğini söyledi.

Rusya'nın Türkiye seferleri için charter uçuşlarının askıya alınabileceği açıklamasından sonra bir açıklama da Ukrayna'dan geldi.

Başbakan Groysman, düzenlediği basın toplantısında, Doğan Haber Ajansı’nın sorularını da yanıtladı.

Rosavia’nın Türkiye’deki iç siyasi durum nedeniyle Rusya’dan Türkiye’ye charter uçuşlarının iptal edilebileceği uyarısı yaptığının hatırlatılması ve Ukrayna’nın da benzer bir adım atmasının gündeme gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine, Ukrayna’nın dost ülke Türkiye’ye yönelik böyle bir uygulamayı öngörmediğini belirtti.

Kendisinin geçen ay Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyarette uzay teknolojisine varıncaya kadar pek çok alanda ikili işbirliği konularını görüştüğünü aktaran Groysman, Türkiye ile Ukrayna’nın önünde büyük bir işbirliği potansiyelinin olduğunu kaydetti.

DHA

türkiye , rusya , uçuş , charter , ukrayna