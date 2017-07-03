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  4. 03 Temmuz 2017 23:28

Ukrayna'dan ''bombalı saldırı'' tehdidi

Ukrayna eski Savunma Bakanı, Rusya'ya "bombalı saldırı" tehdidinde bulundu.

Ukrayna'dan ''bombalı saldırı'' tehdidi
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Ukrayna’nın eski Savunma Bakanı Anatoliy Gritsenko, Kiev’deki saldırılara yanıt olarak Rusya’da bombalı saldırı düzenleme tehdidinde bulundu.

112 televizyonundaki bir programa katılan Anatoliy Gritsenko, 27 Haziran'da Kiev'de Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat İdaresi çalışanı Albay Maksim Şapoval'ın hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı değerlendiren Gritsenko, saldırıdan Rusya'yı suçlayarak yanıt vereceklerini söyledi.

Programa katılan Ukraynalı vekil Anton Garaşenko da Şapoval'ın ölümünde Rus gizli servisleri suçladı ama sözlerini doğrulamak üzere hiçbir delil sunmadı.

tehdit , rusya , bombalı araç , ukrayna