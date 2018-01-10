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  4. 10 Ocak 2018 21:27

Üniversiteli genç kız saldıracaktı ! Yakalandı

Fransa'da terör saldırısı yapmayı planlayan üniversiteli genç kız gözaltına alındı.

Üniversiteli genç kız saldıracaktı ! Yakalandı
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Fransa'da, sosyal medyadan silah temin ederek terör saldırısı yapmayı planlayan üniversiteli genç kız gözaltına alındı.

Fransa'da terör saldırısı hazırlığında olduğu ve ülkenin kuzeybatısında bulunan Renneskentini hedef almayı planladığı iddiasıyla gözaltına alınan Sorbonne Üniversitesi öğrencisi tutuklandı. 

Le Point dergisinde yayımlanan haberde, yılbaşından önce evine baskın düzenlenerek gözaltına alınan 19 yaşındaki genç kız hakkındaki bilgilere yer verildi.

Haberde, Fransa iç istihbarat birimi DGSI sayesinde yakalanan kişinin, başkent Paris yerine Rennes kentinde terör eylemi gerçekleştirme niyetinde olduğu ileri sürüldü.

Sosyal paylaşım ve mesajlaşma programı Telegram aracılığıyla, saldırıda kullanmayı planladığı silahı temin etmeye çalıştığı belirtilen genç kızın, daha az güvenlik önlemi alındığı ve daha az güvenlik görevlisi bulunduğu  için Rennes şehrini seçtiği ifade edildi.

Dergi, Sorbonne Üniversitesi öğrencisi genç kızın evine yapılan  baskında, terör eylemine dair bir not dışında başka delil bulunmadığı, şimdiye  dek herhangi bir eyleme katılmadığı veya şüpheli bir profile sahip olmadığı  bilgisini verdi.

Hakkında soruşturma açılarak cezaevine konulan genç kızın eğlence  mekanlarına çok sık gittiği, çevresinde sosyal biri olarak tanındığı ve  hazırlandığı saldırıyı da yine bir eğlence mekanında gerçekleştirmeyi hedeflediği  öne sürüldü.

silah , fransa , terör , üniversite
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