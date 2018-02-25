O ülkede 16 Türk kadına idam cezası !
O ülkede 16 Türk kadına idam cezası !
Valilikten açlık grevi iddialarına yanıt geldi
Valilikten açlık grevi iddialarına yanıt geldi
Hükümetten Salih Müslim açıklaması
Hükümetten Salih Müslim açıklaması
Erdoğan resti çekti: Eski stadın yerine yapacağız, kimse engelleyemez
Erdoğan resti çekti: Eski stadın yerine yapacağız, kimse engelleyemez
En büyük yaptırım hamlesine cevap geldi: Savaş nedeni !
En büyük yaptırım hamlesine cevap geldi: Savaş nedeni !
AK Parti'den İstanbul operasyonu ! 25 başkan gidiyor
AK Parti'den İstanbul operasyonu ! 25 başkan gidiyor
3 bin 500 kişilik kadroya 8 bin kişi başvurdu !
3 bin 500 kişilik kadroya 8 bin kişi başvurdu !
Suriye kasabı katliama devam ediyor ! Ateşkes bozuldu
Suriye kasabı katliama devam ediyor ! Ateşkes bozuldu
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 25 Şubat 2018 17:49

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü komedi dizisi The Vicar of Dibley'de ''Alice Tinker'' karakterine can veren aktris Emma Chambers, 53 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
A+ A-

İngiltere'de yayınlanan ve dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan komedi dizisi The Vicar of Dibley'in Alice Tinker'ı olarak tanınan aktris Emma Chambers 53 yaşında hayatını kaybetti. Chambers İngiltere'de izlenme rekorları kıran çok sayıda yapımda başrol oynamıştı.

Yakınları tarafından yapılan açıklamaya göre Chambers'ın ölümü doğal nedenlere dayanıyor.

Richard Curtis'in Julia Roberts'lı meşhur romantik komedi filmi Notting Hill'de (Aşk Engel Tanımaz) Honey rolüyle hafızalara kazınan aktris, 1994-2007 seneleri arasında BBC komedisi The Vicar of Dibley'de Alice Tinker karakterine hayat verdi.

emma chambers , ingiltere , oyuncu , dizi , aktris
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM