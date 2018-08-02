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  4. 02 Ağustos 2018 07:48

Ünlü rapçiler havalimanını birbirine kattı !

Fransa’nın en ünlü rap şarkıcılarından Booba ve Kaaris, Orly Havalimanında yumruk yumruğa kavga etti.

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Olay, Orly Havalimanında yaşandı. Birbirinden nefret eden iki rap şarkıcısı Booba ve Kaaris, havalimanında karşılaşınca kavga etmeye başladı. Arkadaşlarının da kavgaya karışmasıyla birlikte ortalık savaş alanına döndü. Arbede yüzünden birçok uçuş ertelenirken 11 kişi gözaltına alındı.

Her iki şarkıcının da Barcelona’da konser vermek için Paris’ten Barselona’ya gitmek üzere oldukları ve aynı uçağa denk geldikleri öğrenildi. Öte yandan Kaaris’in, Booba sayesinde “Kalash” isimli şarkısını çıkartarak ünlü olduğu ancak şiddetli bir rap atışması sebebiyle birbirlerine düşman oldukları ifade edildi.

İHA

fransa , şarkıcı , rap
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