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  1. 02 Mayıs 2017 15:30

Ünlü şarkıcıya tecavüz suçlaması

İngiliz efsane şarkıcı Tom Jones, 1970'lerde genç bir kıza tecavüz etmekle suçlanıyor.

Ünlü şarkıcıya tecavüz suçlaması
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Posta'nın haberine göre; İngiltere'de 50'li yaşlardaki bir kadın, 14 yaşındayken Tom Jomes'un kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı.

ODADA ZORLA İÇKİ İÇİRDİ

İddiaya göre; 1970'lerde arkadaşlarıyla Tom Jones'un konserine giden hayranı, fotoğraf çektirmek için kulise girdi. Koruma, genç kızı konserin olduğu otelin odasına götürdü. Tom Jones, odada kıza zorla içki içirip fotoğraf çektirdi. Fotoğraftan 5 dakika sonra ise kıza tecavüz etti.

Olayı yargıya taşıyan kadın, "Hala erkeklere yaklaşamıyorum" dedi.

tom jones , tecavüz