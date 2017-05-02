Ünlü şarkıcıya tecavüz suçlaması

Posta'nın haberine göre; İngiltere'de 50'li yaşlardaki bir kadın, 14 yaşındayken Tom Jomes'un kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı.

ODADA ZORLA İÇKİ İÇİRDİ

İddiaya göre; 1970'lerde arkadaşlarıyla Tom Jones'un konserine giden hayranı, fotoğraf çektirmek için kulise girdi. Koruma, genç kızı konserin olduğu otelin odasına götürdü. Tom Jones, odada kıza zorla içki içirip fotoğraf çektirdi. Fotoğraftan 5 dakika sonra ise kıza tecavüz etti.

Olayı yargıya taşıyan kadın, "Hala erkeklere yaklaşamıyorum" dedi.