Ünlü tatil cenneti alev alev ! Tatilciler kaçıyor

Fransa'nın güney kıyılarındaki orman yangınları, bu gece en az 10 bin kişinin tahliye edilmesine yol açtı. Alevlerin yaklaştığı yerler arasında ünlü tatil merkezi Saint-Tropez de var. Bölgedeki turistler yangın nedeniyle kaçmaya başladı. Uluslararası haber ajansları, yangından feci fotoğraflar geçiyor.

10 BİN KİŞİ EVLERİNİ BIRAKIP KAÇTI

Fransa'nın güneyindeki orman yangınları durdurulamıyor. Dün gece en az 10 bin insan birden evlerini bırakıp kaçmak zorunda kaldı.

Marsilya'dan Nice'e kadar geniş bir alanı saran alevlerin ulaştığı yerler arasında ünlü tatil merkezi Saint-Tropez de var. Reuters, şiddetli rüzgarla tepeleri aşan yangının Saint-Tropez'deki yat limanına çok uzakolmadığını bildiriyor.

Boşaltılan yerler arasında, oyuncu Joan Collins'in evi de var.

Alevlerin gökyüzüne yükseldiği yerlerden bir diğeri, Korsika Adası.

YÜZLERCE İTFAİYECİ ÇALIŞIYOR

Yüzlerce itfaiyeci, yangın helikopterlerinin desteğiyle alevlerin durdurmaya çalışıyor ancak şimdiye kadar başarılı olunmuş değil. Paris yönetimi, Avrupa Birliği'nden alevleri durdurmak için yardım istedi.

Yerel medya, yangında yaralanan onlarca kişinin hastanelere başvurduğunu aktarıyor.

Şimdiye kadar Akdeniz kıyısındaki farklı noktalarda yanan alan, 8 bin hektarı geçti.

YAZ MEVSİMİ NEDENİYLE NÜFUS YOĞUNLUĞUNDA ARTIŞ VARDI

Yetkililer, yaz mevsimi nedeniyle tahliye edilen bölgelerde iki üç kata kadar nüfus yoğunluğunun arttığını belirtiyor.

Geçen ay orman yangınlarında 62 insanın öldüğü Portekiz'de de kabus geri döndü. Birçok noktada aynı anda başlayan yangınlara binlerce itfaiyeci ve asker müdahale ediyor.