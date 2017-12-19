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  4. 19 Aralık 2017 23:27

Ürdün Kralı, Papa ile buluştu

Ürdün Kralı II. Abdullah ile Papa Francis Kudüs kararını konuşmak için buluştu.

Ürdün Kralı, Papa ile buluştu
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Ürdün Kralı II. Abdullah ile Papa Francis, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını görüşmek üzere Vatikan'da bir araya geldi.

Ürdün Kralı II. Abdullah ile Papa Francis, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını görüşmek üzere Vatikan'da bir araya geldi. Görüşmede bölgesel barış ve istikrarın anahtarı olan Filistinlilerin, Müslümanların ve Hıristiyanların Kudüs'teki haklarını korumak için yoğunlaşan çabaların önemini vurgulandı.

Kral Abdullah, Kudüs'teki yasal ve tarihsel statükonun korunması için çağrıda bulundu. Abdullah, ABD'nin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ettiğini vurgulayarak, kararın kapsamlı şekilde çözülmesi gerektiğini kaydetti. Ürdün'ün, Kudüs'teki İslam ve Hıristiyan kutsal alanların koruyucusu olarak tarihi ve dini rolü üstlenmeye devam edeceğini belirtti.

Papa, Kudüs kararıyla ilgili BM kararlarına uygun olarak hareket edilmesini, daha fazla şiddet ve gerginliğin yaşanmaması için Kudüs'ün statükosuna saygı duyulması yönünde çağrıda bulundu.

İHA

kudüs , papa , ürdün kralı , vatikan
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