Vatikan'da patlamanın sebebi belli oldu

İtalya'nın başkenti Roma'da bir otomobil garajında patlama sonucu yangın çıktığı öğrenilirken Vatikan'dan da yoğun dumanların yükseldiği belirtildi.
İtalya’nın başkenti Roma’da, Vatikan’a beş kilometre uzaklıkta Battistini bölgesindeki bir garajda kaza sonucu meydana patlama korkuya yol açtı. Vatikan yakınlarında gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı.
Dumanların Vatikan yönüne gitmesi nedeniyle, çevredekiler tarafından Vatikan’da patlama meydana geldiği sanıldı.
İtalyan basını yangının kontrol altına alındığını bildirdi.