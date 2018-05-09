Maliye Bakanı Ağbal'dan ikramiye açıklaması
Maliye Bakanı Ağbal'dan ikramiye açıklaması
Yunanistan'dan yine skandal bir karar daha !
Yunanistan'dan yine skandal bir karar daha !
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki: ''Arkasında durmalı''
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki: ''Arkasında durmalı''
Vatandaşa zor anlar yaşattı Nereye kaçacağını şaşırdılar
Vatandaşa zor anlar yaşattı Nereye kaçacağını şaşırdılar
Vatandaşı zarara uğratan çeteye ''Pranga'' operasyonu
Vatandaşı zarara uğratan çeteye ''Pranga'' operasyonu
Trump açık açık tehdit etti ! İran'a gözdağı
Trump açık açık tehdit etti ! İran'a gözdağı
Ekonomi zirvesinden sonra flaş açıklama !
Ekonomi zirvesinden sonra flaş açıklama !
Tabela ve yön levhalarında yeni düzen
Tabela ve yön levhalarında yeni düzen
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 09 Mayıs 2018 20:37

Vatikan'dan ''Kilise'' iddialarına yanıt geldi

Vatikan, Suudi Arabistan'la ülkede kilise inşasına ilişkin anlaşma yapıldığına dair iddialar hakkında açıklama yaptı.

Vatikan'dan ''Kilise'' iddialarına yanıt geldi
A+ A-

Burke, "Vatikan'ın, Suudi Arabistan'ın Medine kentinde kilise inşa edeceği" haberleriyle ilgili, "Vatikan, Suudi Arabistan'la ülkede kilise inşasına ilişkin anlaşma yapıldığı iddialarını yalanlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Basında çıkan haberlerde, Vatikan ile Suudi Arabistan'ın kilise inşası konusunda anlaştığı ve kilisenin Medine'de Vatikan tarafından yaptırılacağı öne sürülmüştü.

Anlaşmanın, Vatikan'da dinler arası diyalog dairesinden Fransız Kardinal Jean-Louis Tauran'nın geçen Nisan ayında Suudi Arabistan Krallığı'na yaptığı ziyareti sırasında imzalandığı kaydedilmiş, Tauran, Suudi Arabistan ile daha çok diyaloğa yönelik bir deklarasyon imzalandığını doğrulamasına rağmen Suudi Arabistan'da kilise inşası konusunda bir açıklamada bulunmamıştı. Tauran'ın Suudi Arabistan ziyaretinde yüksek seviyeli yöneticiler ve Suudi Kral Selman bin Abdülaziz ile de görüştüğü kaydedilmişti.

Tauran, Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretinin ardından Vatikan Radyosunda yaptığı konuşmada, "Ziyaretim sırasında, okullarda Müslüman ve gayri Müslümların iyi görüştüklerini, onların ikinci sınıf vatandaş kabul edilmediklerine vurgu yaptım" ifadelerine yer verilmişti.

AA

kilise , medine , vatikan , suudi arabistan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM