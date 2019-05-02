WikiLeaks kurucunun ifadesi ortaya çıktı

Ekvador’un İngiltere Büyükelçiliği’nden 11 Nisan’da çıkarılarak gözaltına alınan WikiLeaks kurucusu Julian Assange, ABD’nin sınır dışı edilmesi talebiyle açtığı dava kapsamında mahkemeye ifade verdi.

İngiltere’de tutulduğu hapishaneden video ile Westminster Magistrates Mahkemesi’nde görülen duruşmaya bağlanan Assange, ifadesinde ABD’ye iade edilmek istemediğini söyledi.

Davanın görüldüğü mahkeme önünde Assange destekçileri protesto gösterisi yaptı.

ABD tarafından ‘tarihin en büyük gizli bilgileri sızdırma’ faaliyetiyle suçlanan Assange, ABD’ye iadesi durumunda ‘tarihin en büyük gizli belge sızdırma operasyonu’ suçlamasıyla karşılaşacak.

Dava, Assange’ın ifadesinin ardından 30 Mayıs’a ertelendi.

WikiLeaks kurucusu, İsveç mahkemesi tarafından ‘tecavüz’ suçlamasıyla hakkında alınan iade emri kararı dolayısıyla 2012 yılından bu yana İngiltere’deki Ekvador Büyükelçiliği’nde yaşıyordu.