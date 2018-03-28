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  4. 28 Mart 2018 08:25

Yan gelip yatan Suriyelilerin işsizlik parası kesiliyor

İsveç'teki Suriyeli mültecilerin işsizlik maaşıyla uzun tatiller yaptıkları tespit edildi.

Yan gelip yatan Suriyelilerin işsizlik parası kesiliyor
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İsveç, 'işsizlik parası' alan mülteciler, İsveç vatandaşları ile oturma ve çalışma izni olan yabancı uyruklu işsizler için daha sıkı bir denetime gidileceğini açıkladı. Çalışma Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında, "Suriye'deki savaştan kaçıp İsveç'e sığınan mültecilerin, uzun tatiller yaptıklarına şahit olduk. İş piyasasına hazır olmayan kişilerin işsizlik parası almaya hakkı yok" ifadeleri kullanıldı.

İsveç’te işsizlik parası alan mülteciler ve İsveç vatandaşları, aynı durumda bulunan oturma ve çalışma izni olan yabancı uyruklu işsizler artık daha sıkı kontrol edilecek.

UZUN TATİLLER YAPIYORLAR

İsveç Çalışma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İsveç’te oturma ve çalışma izni olanların, İsveçli işsizlerin, Suriye’deki savaştan kaçıp İsveç’e sığınan mültecilerin, uzun tatiller yaptıklarına şahit olduk. İş piyasasına hazır olmayan kişilerin işsizlik parası almaya hakkı yok” denildi.

Çalışma Bakanlığı, belediyelere gönderdiği önergede işsizlerin daha sıkı kontrol altına alınmasını istedi. 

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