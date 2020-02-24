Yara bandındaki ''ırkçılık'' sona erdi

Tesco, İngiltere’deki 741 mağazasında bugün itibariyle siyahın farklı tonlarındaki yara bandını satışa çıkardı. Şirket, bunu ‘ırksal ve etnik kapsayıcılık açısından önemli bir adım’ olarak niteledi.

Şirketin sağlık ve sıhhatten sorumlu yöneticilerinden Nicola Robinson, “İngiltere’deki en büyük perakendecilerden biri olarak, ürünlerimizin, müşterilerimizin ve meslektaşlarımızın çeşitliliğini yansıtmasını sağlama sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz” dedi.

Robinson, bu uygulamanın başka şirketlere örnek olmasını umduklarını da belirtti.

Viral olan mesaj ilham verdi

Şirket bu fikri, bir çalışanının geçen yıl ABD’de sosyal medyada çok etkileşim alan bir mesajı fark etmesinin ardından geliştirdi.

Irkçılığa dikkat çekmek isteyen bir sivil toplum örgütünde çalışan Dominique Apollon, deri rengiyle uyumlu yara bandı satıldığını öğrendikten sonra söz konusu mesajı paylaşmıştı.

Yarım milyondan fazla kişinin beğendiği duygusal mesajında Apollon, “Güneş’in etrafında 45 kere turlamak gerekti ama hayatımda ilk kez kendi ten rengimde bir yara bandına sahip olmanın ne olduğunu biliyorum. Gerçekten gözyaşlarımı zor tutuyorum. Bu kadar kompleks duygular yaşayacağımı beklemiyordum. Aidiyet hissettim, değer verilmiş hissettim” ifadelerini kullanmıştı.





