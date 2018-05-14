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  4. 14 Mayıs 2018 19:51

Yarışmada taciz skandalı

Fransa'da Survivor formatında bir adada iki takımın yaşam mücadelesi verdiği yarışmada taciz skandalı yaşandı.

Yarışmada taciz skandalı
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Fransa'da Survivor formatında bir adada iki takımın zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiği 'Koh Lanta' adlı yarışmadaki genç kız Candide Renard'ın, başka bir yarışmacı tarafından cinsel tacize uğradığı iddia edildi.  Bunun üzerine program yayından kaldırıldı.

 Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; Candide Renard'ın futbol antrenörü olan babası Herve Renard, dava açacaklarını söyledi.

'Koh Lanta' yarışmasında 21 yaşındaki Renard'ı taciz ettiği ileri sürülen yarışmacı, taciz iddialarını reddetti ve henüz Fransa'ya dönmedi. 

fransa , survivor , skandal , taciz
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