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  4. 15 Mayıs 2017 15:45

Yeni Firs Lady kopya çekti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kendinden 26 yaş büyük eşi Birigitte Macron, ABD Başkanı Trump'ın eşi Melenia Trump'ın kıyafetine benzer bir seçim yaptı.

Yeni Firs Lady kopya çekti
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Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron, devir teslim törenine kendisinden 26 yaş büyük olan eşi Birigitte Macron eşlik etti. Yeni First Lady, Amerikan'ın First Lady'si Melenia Trump'a özenip turkuaz rengi kıyafet tercih etti.

FİRST LADY'NIN KIYAFETİ ÖDÜNÇ ÇIKTI

Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un devir teslim töreninde giydiği elbisenin ödünç olduğu açıklandı. Fransa tarihinin en genç cumhurbaşkanı olan 39 yaşındaki Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda yapılan törenle görevi François Hollande'dan devraldı.

ABD'NİN FİRST LADY'SİNE ÖZENDİ

Fransa'nın yeni 'First Lady'si tıpkı ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melenia Trump gibi devir teslim törenin turkuaz bir elbise tercih etti.

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