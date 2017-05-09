Yeni First Lady'nin küçük sırları

Fransa'nın en genç Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, eşiyle arasındaki yaş farkı kadar giyim tarzıyla da konuşuluyor. Uzmanlara göre Macron, kendisinden 24 yaş küçük eşinin yanında genç görünebilmek için bir dizi işlem yaptırıyor.

Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkenin en genç Cumhurbaşkanı oldu. Ama onun kadar konuşulan bir diğer şey ise Fransa'nın yeni First Lady'si.

Kendisinden 24 yaş büyük olan lise öğretmeni Brigitte Macron artık her şeyiyle dünya basının gündeminde. Macron henüz 14 yaşındayken tanışan ikili 2007 yılında evlendi. 3 çocuk ve 7 torun sahibi Brigitti Macron'un giyim tarzı da genç eşine uyumlu olarak son derece spor. İngiliz Daily Mail gazetesi Macron'un yaşından genç görünmek için uyguladığı yöntemleri estetik uzmanlarına sordu. Uzmanlara göre Macron'un genç görünmesinin sırları...

Yüzünde botox olan Macron'un yanak dolgusu ve burun estetiği yaptırdığı düşünülüyor. Dişleri de sonradan yapılmış olan Macron'un saçlarında ekleme var. Genç tarzda ve spor kıyafetler tercih etmesi onun daha genç görünmesine katkı sağlıyor. Estetik uzmanı Dr. Julian de Silva, "Macron genç görünmek için çok uğraşıyor ve bu sayede olduğundan 10 yaş daha genç görünüyor" ifadelerini kullandı. Pariste yaşayan sanat direktörü Delphine de Canecaude ise "O bir rock yıldızı gibi her şeye cesaret ediyor. Ben de 63 yaşındayım ama mini etek ve bu kadar yüksek topuklu ayakkabı giymem, deri ceketleri ve kolsuz etekleriyle çok cesur" dedi.