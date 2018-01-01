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  4. 01 Ocak 2018 20:42

Yılbaşında atılan havai fişek yüzünde patladı

Almanya'daki yılbaşı kutlamalarında korkunç bir olay yaşandı. İki kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı yaklaşık 19 kadının da tacize uğradığı rapor edilen ülkede atılan havai fişeklerin 2 can aldığı açıklandı.

Yılbaşında atılan havai fişek yüzünde patladı
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Almanya'da yılbaşı kutlamalarında 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Köln'de en az 9, Berlin'de ise 10 kadının cinsel tacize uğradığı, Hamburg ve Münih gibi kentlerde de cinsel taciz vakalarının yaşandığı belirtildi.

Brandenburg polisi, havai fişek kazası nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

Gusow Platkow kentinde 35 yaşındaki bir kişinin ateşlediği havai fişeğin vücuduna saplanması sonucu hayatını kaybettiği, Kleinmachnow'da ise 19 yaşındaki bir gencin kendi yaptığı havai fişekle başından ağır yaralandığı ve hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Flecken-Zechlin kasabasında 11 yaşında bir çocuğun havai fişeğin yüzüne isabet etmesi nedeniyle ağır yaralandığı, Thüringen eyaletinde ise 14 yaşındaki çocuğun kalabalıkta kim tarafından atıldığı tespit edilemeyen havai fişekle gözünden yaralandığı ifade edildi.

Salzgitter şehrinde ise göçmen kızın göğsünden vurulduğu, yapılan ameliyat sonrası hayati tehlikesinin bulunmadığı, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

TACİZ OLAYLARI BİRBİRİNİ İZLEDİ

Öte yandan, ülkenin bazı büyük kentlerindeki kutlamalarda çok sayıda kadının tacize uğradı öne sürüldü.

Köln'de en az 9, Berlin'de ise 10 kadının cinsel tacize uğradığı, Hamburg ve Münih gibi kentlerde de az sayıda cinsel taciz vakasının yaşandığı belirtildi.

 

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