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  4. 13 Mayıs 2017 17:10

Yıldırım, İngiltere'de eğitim gören öğrencileri kabul etti

Başbakan Yıldırım, İngiltere'nin başkenti Londra'da, Anadolu Ajansı ve TRT World'ün Genç Yetenek Geliştirme Projesi kapsamında eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Yıldırım, İngiltere'de eğitim gören öğrencileri kabul etti
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Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere'nin başkenti Londra'da, Anadolu Ajansı (AA) ve TRT World'ün Genç Yetenek Geliştirme Projesi kapsamında eğitim gören öğrencileri kabul etti.

Yıldırım, İngiltere'nin başkenti Londra'daki temaslarının son gününde, kent merkezinde yer alan Four Seasons Park Lane Otel'de, AA ve TRT World'ün Genç Yetenek Geliştirme Projesi kapsamında verilen destekle Londra'da eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren kabulde, TÜRKEN Vakfı İngiltere Başkanı Hakan Camuz, AA Haber Akademisi Koordinatör Yardımcısı Cihangir İşbilir, Genç Yetenek Geliştirme Projesi kapsamında eğitim gören öğrenciler ile Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla İngiltere'de eğitim gören öğrenciler hazır bulundu.

Kabulde, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç de yer aldı.

AA

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