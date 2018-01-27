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  4. 27 Ocak 2018 18:01

Yine Almanya yine skandal görüntüler

Almanya'nın Köln kentinde terör örgütü yanlıları tarafından düzenlenen gösteride skandal görüntüler yaşandı.

Yine Almanya yine skandal görüntüler
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Ebert Meydanı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto yürüyüşünde Türkiye aleyhine çok çirkin pankartlar yer aldı.  Alman DW ajansı, gösteride terörist örgüt PKK’nın paçavralarına ve Öcalan posterlerine izin verilmediğini bildirmesine rağmen Reuterstarafından servis edilen fotoğraflar bunun aksini ortaya koydu.

Gösteriyi Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından terör örgütü PKK'ya yakın örgütler arasında kabul edilen Almanya Demokratik Kürt Toplumu Merkezi (NAV-DEM) düzenlendi.

Yürüyüşte yaklaşık 2 bin polis görev yaptı. Gösteride terör örgütü YPG bayrakları PKK terör örgütü elebaşı Öcalan’ın posterlerine izin verildi.

Ajanslar, gösteri öncesinde bazı terör örgütü yanlılarının polise bayraklarla saldırdığını duyurdu. Polisten alınan bilgilere göre, bunun üzerine polis göstericilere copla karşılık verdi.

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