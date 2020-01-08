Yolcu uçağında dehşet! İniş takımlarında ölü çocuk bedeni bulundu!

Fransa’nın başkenti Paris’teki Charles De Gaulle Havalimanı’na iniş yapan uçağın iniş takımlarında 10 yaşındaki bir çocuk ölü bulundu. Air France’tan yapılan açıklamada, Fildişi Sahili’nin başkenti Abidjan’dan uçağa kaçak bindiği belirlenen çocuğun cesedini pist görevlileri bulduğu belirtildi.

LBC News’in haberinde, 10 yaşındaki çocuğun, Abidjan-Paris seferini yapan Fransa Ulusal Havayolu firması Air France’a ait Boeing 777 tipi yolcu uçağına kaçak bindiği belirtildi. Çocuğun uçağa nasıl bindiği henüz tespit edilmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.