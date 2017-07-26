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  4. 26 Temmuz 2017 07:51

Yolda yürürken asitli saldırı !

İngiltere'de asitli saldırılara bir yenisi daha eklendi. İki genç yolda yürürken neye uğradığını şaşırdı.

Yolda yürürken asitli saldırı !
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İngiltere'deki asit saldırısı furyasının son iki kurbanı Londra'da sokakta yürüyen iki genç erkek oldu.

Dün gece Roma Yolu'nda yürüyen iki gencin yüzüne çamaşır suyu olduğu düşünülen bir madde atıldı. Bölgede bulunan bir dükkan sahibi gençlerin "Yüzümüze asit atıldı!' diye bağırdığını söyledi.

Temmuz ortasında bir motosikletteki 2 kişi, 90 dakika içinde Hackney, Stoke Newington ve Islington semtlerinde beş farklı saldırı düzenlemişti.

Son saldırılar, Londra'daki asit saldırılarında büyük artışın kaygı yarattığı bir dönemde geldi. 2010'dan bu yana Londra'da 1800'den fazla aşındırıcı maddeyle saldırı olduğu belirtiliyor.

Londra Polisi'nin verilerine göre, geçen yıl 458 suçta kullanılırken, bu sayı bir önceki yıl 261 oldu.

londra , saldırı , çamaşır suyu , asit
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