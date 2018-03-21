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  4. 21 Mart 2018 23:08

YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti !

Almanya'da YPG/PKK yandaşları, Sosyal Demokrat Parti'nin eyalet teşkilatı binasını işgal etti.

YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti !
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Almanya'da terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının, Frankfurt kentindeki Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) eyalet teşkilatı binasını işgal ettiği bildirildi.

Frankfurter Rundschau gazetesinin haberinde, yaklaşık 50 kişinin SPD'nin Fischerfeldstrasse'deki binasına girdiği belirtildi.

Terör örgütü yandaşlarının binaya, üzerinde "Özgür Afrin" yazan afiş ve terör örgütüne ait paçavralar astığı ifade edildi.

Polisin çevredeki caddeleri trafiğe kapattığı ancak olaya müdahalede bulunmadığı aktarıldı.

Haberde, terör örgütü yandaşlarının PKK'ya yönelik yasağın kaldırılmasını istediği de kaydedildi.

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